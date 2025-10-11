APINDO Dorong Roadmap Hilirisasi Komoditas Rumput Laut Berkelanjutan

jpnn.com - Hilirisasi rumput laut membutuhkan lebih dari sekadar industrialisasi produk. Salah satu yang paling krusial adalah membangun ecosystem enabler yang mengintegrasikan riset terapan, infrastruktur logistik, pembiayaan inovatif, serta transfer teknologi bagi petani.

"Kami mendorong terbentuknya roadmap bersama lintas sektor yang menempatkan rumput laut sebagai komoditas strategis," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani dalam keterangannya, Sabtu (11/10).

Dengan adanya roadmap atau peta jalan, maka hilirisasi rumput laut sebagai komoditas strategis, tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, tetapi juga untuk memperkuat rantai pasok domestik.

"Termasuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri, dan membuka akses pasar global dengan standar keberlanjutan,”ujarnya.

Untuk mempercepat hilirisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi biru nasional yang berkelanjutan, APINDO, Standard Chartered, Conservation International, dan Konservasi Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mendukung pelaksanaan Indonesia Seaweed Initiative, sebuah inisiatif lintas sektor sebagai country-led initiative Indonesia.

Shinta menyebutkan, inisiatif ini merupakan awal kerja sama strategis sektor privat, institusi keuangan, NGO, dan asosiasi bisnis. Hal itu untuk menjawab kesenjangan antara potensi besar industri rumput laut Indonesia dan kondisi aktual di lapangan yang masih memerlukan penguatan ekosistem, integrasi, dan peningkatan nilai tambah.

"Dengan hanya 0,8% lahan rumput laut potensial yang dimanfaatkan dan sebagian besar produk diekspor dalam bentuk bahan mentah, dibutuhkan berbagai terobosan, " ungkapnya.

Indonesia Seaweed Initiative bertujuan membangun ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir, yang melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, pelaku konservasi, dan asosiasi usaha.