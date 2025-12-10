Apindo: Target Investasi Rp 2.175 Triliun di 2026 Bisa Tercapai, Ini Syaratnya

Rabu, 10 Desember 2025 – 09:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan target realisasi investasi Rp 2.175 triliun pada 2026 dapat dicapai dengan catatan prasyarat ketat yang harus dipenuhi.

Sebagaimana diketahui, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani menargetkan realisasi investasi pada 2026 mencapai Rp 2.175,26 triliun.

"Target investasi sebesar Rp 2.175 tiriliun dinilai dapat dicapai dengan prasyarat pertumbuhan 13-17 persen per kuartal," begitu keterangan tertulis Apindo terkait Outlook Ekonomi RI 2026 dikutip Rabu (10/12).

Pertumbuhan mesti dibarengi dengan keberlanjutan proyek strategis, perbaikan iklim usaha, seerta dampak hilirisasi.

Sinergi antara kebijakan hilirisasi dan iklim usaha diharapkan mampu mendongkrak masuknya modal.

Di sisi lain, kinerja ekspor perlu dijaga agar lebih konsisten pada kisaran pertumbuhan 7 persen hingga 16 persen (yoy).

Tanpa kinerja ekspor yang kuat, akselerasi ekonomi akan menghadapi tantangan berat.

"Agar kontribusi sektor eksternal menguat dan menjadi fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.