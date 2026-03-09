Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

APKARINDO Buka Bersama Petani di Garut, Bahas Masa Depan Karet Rakyat

Senin, 09 Maret 2026 – 14:56 WIB
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) menggelar buka puasa bersama (bukber) sekaligus rembug petani karet bersama para petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2026. Foto: dok APKARINDO

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum APKARINDO Irfan Ahmad Fauzi mengatakan kegiatan rembug merupakan bagian penting dari upaya organisasi untuk terus menjaga kedekatan dengan para petani karet di daerah.

Hal itu diungkapkan Irfan saat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) menggelar buka puasa bersama (bukber) sekaligus rembug petani karet bersama para petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa, 4 Maret 2026.

Selain menjadi ajang silaturahmi Ramadan, pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi mengenai kondisi terkini perkebunan karet rakyat, terutama terkait harga karet, pemasaran hasil produksi, serta upaya memperkuat posisi tawar petani dalam rantai perdagangan karet.

Baca Juga:

APKARINDO ingin memastikan bahwa suara petani menjadi dasar dalam setiap langkah organisasi. “Kebangkitan karet rakyat harus dimulai dari penguatan petani di tingkat akar rumput, baik melalui kelembagaan, perbaikan tata niaga, maupun peningkatan kualitas produksi,” ujar Irfan dikutip, Senin (9/3).

Menurutnya, sektor karet rakyat masih memiliki potensi besar untuk kembali bangkit jika didukung oleh kebijakan yang tepat serta kolaborasi antara petani, organisasi, dan pemerintah.

Sekretaris Jenderal APKARINDO Adi Purnama menegaskan bahwa forum rembuk seperti ini menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi petani secara langsung.

Baca Juga:

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program organisasi benar-benar lahir dari kebutuhan nyata petani. Diskusi seperti ini membantu kami memahami kondisi di lapangan sekaligus merumuskan langkah strategis untuk memperkuat posisi petani karet,” kata Adi.

Ketua DPC APKARINDO Garut Haji Alit juga menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk terus hadir di tengah petani, mendampingi mereka menghadapi dinamika harga dan pasar karet.

