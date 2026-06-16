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JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Aplikasi Edits Dapat Pembaruan dan Hadir Versi Desktop

Selasa, 16 Juni 2026 – 21:20 WIB
Aplikasi Edits Dapat Pembaruan dan Hadir Versi Desktop - JPNN.COM
Aplikasi penyuntingan Edits. Foto: meta

jpnn.com, JAKARTA - Meta terus memperkuat aplikasi penyuntingan videonya, Edits, dengan menghadirkan sederet fitur baru.

Dua pembaruan yang mencuri perhatian ialah asisten berbasis kecerdasan buatan (AI) dan kehadiran versi desktop.

Dengan begitu, Edits makin luas ekosistemnya hingga ke komputer.

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Asisten AI menjadi salah satu senjata baru yang disiapkan Meta untuk membantu kreator menghasilkan konten.

Teknologi itu dirancang untuk menganalisis performa unggahan berdasarkan data Instagram, mulai dari jumlah tayangan hingga tingkat retensi penonton.

Dari analisis tersebut, AI akan memberikan masukan mengenai jenis konten paling diminati audiens, sekaligus menawarkan ide video dan audio baru yang tren.

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Langkah inovatif itu sebagai kekuatan di tengah persaingan ketat dengan TikTok dan YouTube.

Edits juga mendapat tambahan tab Beta yang memungkinkan pengguna mencoba fitur-fitur eksperimental lebih awal. (techcrunch/jpnn)

Meta terus memperkuat aplikasi penyuntingan videonya, Edits, dengan menghadirkan sederet fitur baru.

Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

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TAGS   Edits  Meta  fitur baru di Edits  aplikasi penyuntingan Edits 
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