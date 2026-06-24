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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Aplikasi GoPay Hadirkan fitur FAMS GG dan CHAMPS GG

Rabu, 24 Juni 2026 – 22:51 WIB
Aplikasi GoPay Hadirkan fitur FAMS GG dan CHAMPS GG - JPNN.COM
GoPay menghadirkan fitur FAMS GG untuk EVOS Fams dan CHAMPS GG untuk Alter Champs di layanan Games dan Hiburan aplikasi GoPay. Foto dok GoPay

jpnn.com, JAKARTA - GoPay menghadirkan fitur FAMS GG untuk EVOS Fams dan CHAMPS GG untuk Alter Champs di layanan Games dan Hiburan aplikasi GoPay.

Fitur ini memungkinkan penggemar terhubung dengan tim favorit melalui aktivitas interaktif, reward eksklusif, dan pengalaman fan engagement yang dapat diakses langsung melalui aplikasi GoPay.

Rudy Tantyo Setiawan, Head of Product Marketing GoPay menuturkan inovasi ini merupakan bagian dari komitmen GoPay dalam mendukung perkembangan industri esports Indonesia.

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Penggemar esports kini ingin mengikuti perjalanan tim favorit mereka di luar pertandingan, seperti mendapatkan informasi pertandingan terbaru, menikmati konten eksklusif, hingga berpartisipasi dalam berbagai aktivitas komunitas.

“GoPay tidak hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan transaksi para gamers, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang mempererat hubungan antara penggemar dan tim esports favorit mereka. Melalui FAMS GG dan CHAMPS GG, pengguna dapat menikmati berbagai aktivitas komunitas, mendapatkan benefit eksklusif, dan mengikuti perkembangan tim favoritnya langsung dari aplikasi GoPay," ujar Rudy.

Pengguna bisa mengikuti berbagai aktivitas interaktif di fitur FAMS GG dan CHAMPS GG seperti mengisi daily quiz, mini games, voting, content hub, jadwal pertandingan, hingga mengumpulkan collectible cards yang berisi foto pemain dari tim esports favorit.

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Tidak hanya itu, pengguna juga berkesempatan menerima berbagai benefit eksklusif, salah satunya mengoleksi jersey resmi yang sudah ditandatangani dengan cara mengumpulkan XP sebanyak-banyaknya.

Pengguna bisa mengakses fitur FAMS GG dan CHAMPS GG langsung melalui aplikasi GoPay dengan cara:

GoPay tidak hanya hadir memenuhi kebutuhan transaksi para gamers, tetapi menghadirkan pengalaman yang mempererat hubungan antara penggemar & tim esports favorit

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TAGS   GoPay  Aplikasi GoPay  eSport  Esport Indonesia 
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