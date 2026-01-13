Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Aplikasi GoPay Hadirkan Fitur Indonesian Basketball League

Selasa, 13 Januari 2026 – 12:41 WIB
Aplikasi GoPay Hadirkan Fitur Indonesian Basketball League - JPNN.COM
GoPay menghadirkan fitur khusus bagi penggemar basket di aplikasi GoPay untuk memeriahkan liga IBL 2026. Foto dok GoPay

jpnn.com, JAKARTA - GoPay kembali menjadi title partner Indonesian Basketball League (IBL) musim kompetisi 2026.

Pada musim ini, GoPay menghadirkan fitur khusus bagi penggemar basket di aplikasi GoPay untuk memeriahkan liga IBL 2026, sejalan dengan visi GoPay dan IBL untuk semakin dekat dan relevan dengan masyarakat.

Head of GoPay Wallet, Kelvin Timotius menyampaikan GoPay bangga bisa kembali menjadi bagian dari IBL, dan percaya bawah olahraga, termasuk basket, memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat.

Baca Juga:

Di musim 2026 ini, GoPay melakukan inovasi baru untuk meningkatkan keseruan di luar lapangan lewat fitur IBL di dalam aplikasi.

“GoPay menghadirkan fitur IBL di aplikasi GoPay yang memungkinkan penggemar menikmati berbagai aktivitas, mulai dari mengecek jadwal pertandingan, mengikuti voting, hingga bermain game basketball hoops untuk mendapatkan hadiah setiap hari,” jelas Kelvin.

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah menyebut kedekatan antara liga dan masyarakat menjadi fokus utama pada musim ini.

Baca Juga:

"Kami bangga bekerja sama dengan GoPay dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi penggemar basket di seluruh Indonesia, baik di arena maupun melalui berbagai platform digital seperti aplikasi GoPay,” tutur Junas.

IBL GoPay 2026 diharapkan menjadi musim liga yang kompetitif dan semakin dekat dengan pecinta basket tanah air.(chi/jpnn)

Di musim 2026 ini, GoPay melakukan inovasi baru untuk meningkatkan keseruan di luar lapangan lewat fitur IBL di dalam aplikasi.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GoPay  Basket  IBL  Indonesian Basketball League 
BERITA GOPAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp