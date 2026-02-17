Aplikasi Kencan 'Sekarang Enggak Banget' Saat Angka Pernikahan di Indonesia Menurun

Sepuluh tahun lalu, Talitha Rarasty berpikir menikah adalah tujuan akhirnya.

"[Menikah] itu seperti suatu pencapaian akan sekayak fase hidup manusia," ujarnya.

"Itu template, dari sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, jadi kalau tidak sesuai template-nya, itu adalah suatu hal yang belum tercapai, belum sukses."

Namun menjelang usianya yang ke-36 tahun ini, Talitha belum bertemu pasangan hidupnya.

Talitha yang bekerja sebagai penata rias untuk pengantin pernah mempertanyakan kapan ia akan menikah.

"Kebetulan teman-teman saya yang seumuran saya sudah menikah," katanya.

"Hampir sudah 36 tahun ini saya belum ketemu [pasangan hidup] saja, bukan karena memang memutuskan tidak mau menikah. Kalau saya sih, pasti pengen menikah."

Talitha bukan satu-satunya yang tampaknya sedang berjuang mencari pasangan hidup.