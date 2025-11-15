Aplikasi PINTU Gelar Year-End Trading Competition 2025, Berhadiah Rp300 Juta! 

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) aplikasi crypto all-in-one pertama di Indonesia kembali menggelar trading competition.

Pintu Year-End Trading Competition 2025 sudah resmi dibuka pendaftarannya sejak 3 November 2025 dan akan ditutup pada 30 November 2025. Masa periode trading competition dimulai dari 11 November sampai 10 Desember 2025.

Berbeda dari kompetisi sebelumnya, Pintu Year-End Trading Competition 2025 memungkinkan pengguna berpartisipasi di dua produk yakni, PINTU untuk perdagangan spot dan Pintu Futures untuk perdagangan derivatif crypto.

Total hadiah trading competition bertajuk Pintu Year-End Trading Competition 2025 hingga Rp300 juta dalam bentuk stablecoin USDT.

“Sepanjang 2025, PINTU telah mengadakan tiga kegiatan kompetisi trading, dan Pintu Year-End Trading Competition 2025 menjadi penutup dari rangkaian tersebut. Total hadiah dari empat kompetisi trading PINTU tahun ini mencapai lebih dari Rp800 juta," ujar Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad.

"Untuk Pintu Year-End Trading Competition 2025 peserta bisa melakukan trading di Pintu dan Pintu Futures dan bisa melakukan trading untuk semua token yang ada di aplikasi PINTU yang saat ini tersedia lebih dari 300 aset crypto,” imbuhnya.

Iskandar menambahkan, berdasarkan data pada kompetisi trading sebelumnya, di kompetisi perdagangan spot, token-token seperti Bitcoin (BTC), Moodeng (MOODENG), dan XRP (XRP), menjadi top 3 token favorit yang diperdagangkan.

"Dari sisi perdagangan derivatif, BTC, Solana (SOL), dan Pepe (PEPE), menjadi token-token favorit yang dipilih para peserta. Kami yakin Pintu Year-End Trading competition 2025 dapat menarik minat masyarakat untuk mengikuti kompetisi ini. Per 13 November 2025, sudah ada lebih dari 1500 pengguna PINTU yang mendaftar sebagai peserta trading competition dan jumlahnya akan terus bertambah,” serunya.