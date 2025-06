Aplikasi PINTU Hadirkan Campaign Trade Small Win Big

jpnn.com, JAKARTA - Pintu Futures, salah satu produk unggulan PT Pintu Kemana Saja (PINTU) aplikasi crypto all-in-one mencatatkan performa positif dengan trading volume pada Mei 2025, unggul dibandingkan trading spot.

Guna mendorong performa positif ini, PINTU menghadirkan kampanye Trade Small Win Big yang bertujuan meningkatkan awareness mengenai produk Pintu Futures kepada masyarakat Indonesia.

“Trading volume Pintu Futures pada Mei 2025 mencatatkan rekor tertinggi sepanjang tahun ini, naik sebesar 53% dibandingkan bulan April. Kenaikan ini juga membuat volume trading Futures melampaui volume trading Spot di Pintu Pro hingga 53% dengan deretan tiga token yang paling banyak diperdagangkan antara lain Bitcoin (BTC), Pepe (PEPE), dan Solana (SOL),” ujar Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad.

Iskandar menambahkan, peningkatan performa Pintu Futures karena aksesibilitas yang semakin mudah lewat aplikasi maupun website pintu, pilihan token lebih dari 90, dan beragam fitur seperti indikator margin, kalkulasi margin yang transparan, dashboard lengkap, Take Profit & Stop Loss (TP/SL), Share Profit and Loss (PnL), hingga Know Your Customer (KYC) via website yang membuat Pintu Futures sebagai platform trading derivatif crypto yang unggul.

Sementara itu, khusus perdagangan derivatif crypto dalam negeri, mengutip data dari bursa kripto CFX, pada Mei 2025, transaksinya naik 61% dari bulan April dan menyentuh Rp9,61 triliun.

“Kami ingin mendorong tren positif ini melalui campaign Trade Small Win Big yang sudah dimulai sejak akhir Mei 2025. Di mana kami mengenalkan Pintu Futures melalui media seperti billboard & building screens yang tersebar di seluruh Jakarta termasuk Pantai Indah Kapuk (PIK) di lebih dari 17 titik dan lebih dari 3.000 screens di hampir 1.000 gedung perkantoran,” ujar Iskandar.

"Kami harap, lewat inisiatif ini mampu memberikan kontribusi besar pada peningkatan penetrasi dan adopsi investasi aset crypto khususnya pada produk derivatif crypto," imbuhnya.

Masih dalam periode campaign Trade Small Win Big, PINTU memberikan bonus dalam bentuk stablecoin USDT senilai Rp100.000 untuk 5000 lebih pengguna baru yang ingin memulai perjalanannya berinvestasi aset crypto. Periode campaign ini berlaku hingga 30 Juni 2025.