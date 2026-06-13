Aplikasi Tangsel Jadi Percontohan Nasional, Pemkot: Digitalisasi Berdampak ke Warga

jpnn.com - Kepala Dinas Kominfo Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin menyebut digitalisasi administrasi berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat luas di daerah berjuluk Kota Anggrek itu.

Hal demikian disampaikan dia menyikapi status aplikasi E-PKK dan E-Dasawisma Tangsel sebagai percontohan nasional dalam kunjungan studi tiru Tim Penggerak PKK Kabupaten Paser, Kalimantan Timur di Pemkot Tangsel.

"Kami ingin masyarakat memahami bahwa digitalisasi ini dampaknya sangat langsung ke dompet dan dapur mereka," kata dia melalui keterangan persnya, Sabtu (13/6).

Asep mengatakan penyaluran bantuan sosial atau insentif ekonomi menjadi tepat sasaran melalui penggunaan basis data E-Dasawisma yang diperbarui secara berkala.

"Risiko salah sasaran atau data ganda bisa kami tekan seminimal mungkin karena datanya diverifikasi langsung dari bawah," kata dia.

Selain berdampak ke kehidupan rakyat, Asep mengatakan digitalisasi administrasi melalui integrasi data menjadi kunci mempercepat penanganan isu kesehatan dan penguatan ekonomi lokal.

Baca Juga: Dahlan Iskan Soroti Langkah Berani Bupati Siak Afni Tagih Utang ke Presiden

"Kedua, dalam penanganan stunting, grafik tumbuh kembang anak yang diinput kader melalui aplikasi akan langsung terbaca oleh puskesmas dan Dinas Kesehatan, sehingga intervensi gizi buruk bisa dilakukan hari itu juga tanpa birokrasi yang berbelit,” ujarnya.

Asep mengatakan tata kelola berbasis digital inilah yang menarik perhatian TP PKK Kabupaten Paser, Kaltim untuk datang dan mengadopsi sistem serupa.