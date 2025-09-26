APMAKI Apresiasi Presiden Prabowo dan BGN Tetapkan Produk Wadah MBG Dari Dalam Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang sudah menetapkan produk wadah makan/Food Tray dari dalam negeri untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG.

Menurut APMAKI, langkah Presiden Prabowo dan BGN menunjukkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk-produk dalam negeri.

“Kami dari Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional atas kepercayaannya dalam menetapkan produk wadah makan atau food tray dalam negeri untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kami bangga dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” ujar Pembina APMAKI Kiai Eman Suryaman dalam konferensi pers di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Jumat (26/9/2025).

Selain Kiai Eman, konferensi pers ini dihadiri oleh Ketua Umum APMAKI, Alie Cendrawan; Ketua bidang pengembangan APMAKI Suandi; Wakil sekjen APMAKI, Yongki; Wakil humas APMAKI, Eiko Sihombing; dan para anggota APMAKI.

Kiai Eman mengatakan APMAKI memastikan akan bekerja optimal menyediakan wadah makan program MBG yang sehat, bersih dan berkualitas.

Menurut dia, kehadiran APMAKI dalam program MBG merupakan salah satu bentuk kontribusi terhadap upaya mewujudkan generasi unggul, berkualitas dan berintegritas.

“Dengan penetapan ini, APMAKI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produksi dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran gizi dan kesehatan masyarakat," ujar Kia Eman.

Selain itu, kata Kiai Eman, langkah BGN akan memberi dampak positif bagi industri lokal termasuk UMKM.