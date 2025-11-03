Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

APMAKI Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Ompreng MBG Berlabel Palsu

Senin, 03 November 2025 – 21:12 WIB
APMAKI Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Ompreng MBG Berlabel Palsu - JPNN.COM
Sekjen Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI) Ardy Susanto Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI) mengapresiasi langkah kepolisian melakukan penggeledahan terhadap ruko atau gudang yang menyimpan ompreng atau nampan palsu.

APMAKI pun meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan profesional serta menindak tegas para pelaku.

"Kami mengapresiasi sekaligus mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas ompreng palsu tersebut. Perlu ditangani secara serius, transparan, akuntabel serta para pelaku yang diduga terlibat harus ditindak tegas," ujar Sekjen APMAKI Ardy Susanto, Senin (3/11/2025).

Baca Juga:

Dugaan pemalsuan terhadap ompreng tersebut, kata Ardy, sangat berbahaya dan mencoreng program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Selain melanggar hukum, kata dia, pemalsuan ompreng tersebut bisa merugikan negara serta mengancam keamanan makanan untuk program MBG.

“Contohnya, kan ada dugaan pemalsuan logo halal, yang tentunya mengancam keamanan, kesehatan dan kepastian status produk yang akan dipakai untuk program MBG," tutur dia.

Baca Juga:

Apalagi, kata Ardy, terdapat dugaan ribuan ompreng tersebut diimpor dari China, namun dilakukan pergantian label dari 'Made in China' menjadi 'Made in Indonesia'.

Ardy menduga kuat hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak dan mendapat akses resmi distribusi.

Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI) mengapresiasi langkah kepolisian menggeledah ruko atau gudang yang menyimpan ompreng MBG berlabel palsu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MBG  makan bergizi gratis  APMAKI  Ardy Susanto 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp