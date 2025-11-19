Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

APP Group Perkuat Solusi Iklim Berbasis Alam Hingga Restorasi Hutan Tropis

Rabu, 19 November 2025 – 16:30 WIB
APP Group Perkuat Solusi Iklim Berbasis Alam Hingga Restorasi Hutan Tropis - JPNN.COM
Dalam forum COP30, para pemangku kepentingan menekankan bahwa efektivitas restorasi hutan tropis memerlukan perpaduan antara pendekatan ilmiah, legitimasi sosial, dan pendanaan jangka panjang. Foto dok. APP Group

jpnn.com, JAKARTA - APP Group menyampaikan komitmennya memperkuat solusi iklim berbasis alam, integritas pasar karbon, dan restorasi hutan tropis melalui pendekatan lanskap terpadu.

Sebagai perusahaan berbasis sumber daya alam, APP Group menekankan bahwa kesehatan ekosistem merupakan fondasi utama keberlanjutan industri.

Direktur APP Group, Suhendra Wiriadinata menyatakan keberlanjutan kini menjadi bagian integral dari strategi bisnis menyatakan, Industri dan kertas hanya bisa bertumbuh di atas lanskap yang sehat. 

Baca Juga:

"Investasi pada restorasi, teknologi pemantauan, dan kolaborasi multipihak merupakan strategi bisnis untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, menurunkan risiko operasional, serta membangun kepercayaan pasar global terhadap produk Indonesia,” tutur Suhendra dalam pernyataan resminya, Rabu (19/11).

Melalui platform keberlanjutan Regenesis, APP Group melanjutkan transformasi pengelolaan lanskap dari Forest Conservation Policy (2013) menjadi Forest Positive Policy.

Kerangka itu mendorong investasi USD 30 juta per tahun selama satu dekade untuk pemulihan ekosistem, pengelolaan gambut, konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan karbon biru, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Baca Juga:

Dalam forum COP30, para pemangku kepentingan menekankan bahwa efektivitas restorasi hutan tropis memerlukan perpaduan antara pendekatan ilmiah, legitimasi sosial, dan pendanaan jangka panjang. 

Direktur WWF Indonesia, Aditya Bayunanda menegaskan bahwa sektor swasta perlu memilih area intervensi yang strategis secara ekologis dan sosial.

APP Group memperkuat solusi iklim berbasis alam, integritas pasar karbon, dan restorasi hutan tropis melalui pendekatan lanskap terpadu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   APP Group  hutan tropis  Alam  Rantai Pasok 
BERITA APP GROUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp