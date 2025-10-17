APP Group Tandatangani 5 Kesepakatan Dagang Strategis di Trade Expo Indonesia 2025

jpnn.com, TANGERANG - APP Group berkomitmen mendukung penguatan ekspor nasional melalui penandatanganan lima Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra strategis dari Jepang, Italia, Inggris, dan Australia dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang digelar di ICE BSD, Tangerang.

Keseluruhan nilai komitmen dari kesepakatan tersebut mencapai USD 976 juta untuk periode transaksi tahun fiskal 2026.

TEI 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia mengusung tema “Discover Indonesia’s Excellence: Trade Beyond Boundaries”, menegaskan peran Indonesia dalam memperluas pasar ekspor produk bernilai tambah dan berkelanjutan.

Pameran dagang tahunan terbesar di Tanah Air itu menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang global untuk mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan, penyelenggaraan tahun ini mencerminkan optimisme besar terhadap potensi ekspor nasional dan kepercayaan dunia terhadap produk Indonesia.

“Tahun ini angka partisipan Trade Expo Indonesia luar biasa tinggi. Ada 1.619 peserta yang berpartisipasi. Kami juga mencatat ada 8.045 buyer yang terdaftar dari 130 negara yang juga sudah bergabung,” ujar Budi dalam sambutannya dikutip Kamis (16/10).

Budi menambahkan TEI merupakan momentum penting yang setiap tahun mempertemukan ribuan pelaku usaha nasional dengan ribuan pembeli dari seluruh penjuru dunia, sebagai bagian dari strategi memperluas akses pasar dan mendorong ekspor produk unggulan Indonesia.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, salah satunya APP Group turut menandatangani sejumlah perjanjian dagang strategis dengan mitra internasional.