APP Group Tegaskan Komitmen Jaga Kelestarian Hutan di Forum COP30

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan kembali mendapat sorotan dunia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30).

Melalui sesi dialog bertajuk “Regenerating Forests and Empowering Local Communities”, berbagai pihak membahas pentingnya kolaborasi multipihak dalam menjaga keberlanjutan hutan tropis dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai bagian dari solusi perubahan iklim.

Forum tersebut mempertemukan APP Group, WWF Indonesia, GenZero, serta Center for International Forestry Research–World Agroforestry (CIFOR–ICRAF), dengan dukungan dari sektor swasta global seperti Bayer.

Baca Juga: APP Group Tegaskan Dukungan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di COP 29 Azerbaijan

Diskusi dipandu oleh Dominic Waughray, Executive Vice President World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

“Hutan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi," kata Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba, Kamis (13/11).

APP Group secara konsisten berpartisipasi dalam forum COP setiap tahun sebagai bagian dari komitmennya untuk memperkuat dialog, kebijakan, dan kerja sama global dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

Kehadiran perusahaan ini juga menjadi wujud dukungan terhadap posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan salah satu ekosistem hutan tropis terbesar di dunia.

Panel diskusi menghadirkan Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba, Direktur WWF Indonesia Aditya Bayunanda, Director (Policy & Analytics) GenZero Anshari Rahman,