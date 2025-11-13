Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

APP Group Tegaskan Komitmen Jaga Kelestarian Hutan di Forum COP30

Kamis, 13 November 2025 – 14:38 WIB
APP Group Tegaskan Komitmen Jaga Kelestarian Hutan di Forum COP30 - JPNN.COM
Melalui sesi dialog bertajuk “Regenerating Forests and Empowering Local Communities”, berbagai pihak membahas pentingnya kolaborasi multipihak dalam menjaga keberlanjutan hutan tropis dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Foto dok. APP Group

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan kembali mendapat sorotan dunia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30).

Melalui sesi dialog bertajuk “Regenerating Forests and Empowering Local Communities”, berbagai pihak membahas pentingnya kolaborasi multipihak dalam menjaga keberlanjutan hutan tropis dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai bagian dari solusi perubahan iklim.

Forum tersebut mempertemukan APP Group, WWF Indonesia, GenZero, serta Center for International Forestry Research–World Agroforestry (CIFOR–ICRAF), dengan dukungan dari sektor swasta global seperti Bayer.

Baca Juga:

Diskusi dipandu oleh Dominic Waughray, Executive Vice President World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

“Hutan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi," kata Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba, Kamis (13/11).

APP Group secara konsisten berpartisipasi dalam forum COP setiap tahun sebagai bagian dari komitmennya untuk memperkuat dialog, kebijakan, dan kerja sama global dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

Baca Juga:

Kehadiran perusahaan ini juga menjadi wujud dukungan terhadap posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan salah satu ekosistem hutan tropis terbesar di dunia.

Panel diskusi menghadirkan Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba, Direktur WWF Indonesia Aditya Bayunanda, Director (Policy & Analytics) GenZero Anshari Rahman, 

APP Group dorong kolaborasi global untuk regenerasi hutan dan pemberdayaan masyarakat di COP30.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   APP Group  kelestarian hutan  Forum COP30  hutan tropis 
BERITA APP GROUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp