Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Apple Garap Aplikasi Mirip ChatGPT untuk iPhone

Rabu, 01 Oktober 2025 – 11:26 WIB
Apple Garap Aplikasi Mirip ChatGPT untuk iPhone - JPNN.COM
Apple mulai menggarap aplikasi yang akan mirip ChatGPT. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Apple diam-diam tengan menggarap aplikasi chatbot untuk seluruh perangkat iPhone.

Aplikasi itu disebut akan mirip ChatGPT. Itu berdasarkan sumber internal yang tak diungkap namanya.

Dilaporkan GSM Arena, Senin (29/9), aplikasi itu disiapkan untuk membantu tim teknik yang mengembangkan asisten suara Siri generasi berikutnya yang didukung dengan LLM (Large Language Model).

Baca Juga:

Laporan itu mengungkap bahwa divisi AI Apple telah menggunakan aplikasi tersebut untuk menguji fitur-fitur baru Siri termasuk kemampuan mencari informasi pribadi seperti lagu, surel, foto, video, dan lainnya.

Aplikasi itu juga dikatakan mampu menjalankan perintah di dalam aplikasi misalnya untuk mengedit foto.

Saat ini, aplikasi tersebut diberi nama sandi internal "Veritas" yang memiliki makna kebenaran. Aplikasi ini masih bersifat internal.

Baca Juga:

Apple belum berencana merilisnya untuk konsumen dan aplikasi ini benar-benar hanya dimaksudkan untuk menguji fitur-fitur yang dikembangkan oleh tim Siri.

Veritas dikatakan mirip dengan ChatGPT karena penggunanya dapat terlibat dalam percakapan dengan model LLM Apple dan perangkat lunak ini juga menyimpan obrolan sebelumnya.

Apple mulai menggarap aplikasi yang akan mirip ChatGPT. Itu berdasarkan sumber internal yang tak diungkap namanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Apple  chatgpt  iPhone  Aplikasi 
BERITA APPLE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp