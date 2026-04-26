Apple Akan Rombak Desain iPhone Edisi Khusus, Usung Teknologi Ini

Minggu, 10 Mei 2026 – 00:14 WIB

jpnn.com - Apple tengah mempersiapkan iPhone edisi khusus yang akan diperkenalkan pada 2027 mendatang.

Ponsel yang dirancang untuk menandakan 20 tahun eksistensi itu akan dilengkapi tombol solid-state.

Sejatinya ini bukan pertama kali Apple dirumorman bakal mengadopsi tombol solid-state ke perangkat barunya itu.

Sebab, pada 2023 lalu Apple akan menyematkan teknologi itu ke iPhone 15 Pro. Namun, hal itu ternyata terbukti tidak benar.

Mengutip laporan GSM Arena, Selasa (5/5), kali ini kabar tombol solid-state untuk iPhone edisi 20 tahun datang dari pembocor teknologi Instant Digital.

Pembocor teknologi ini mengatakan bahwa perusahaan yang berbasis di Cupertino itu tengah menguji tombol solid-state untuk ponsel yang diproyeksikan rilis pada 2027 itu.

Tombol itu akan melengkapi tampilan serba kaca yang diharapkan terealisasi lewat gawai edisi khusus tersebut.

Tombol solid-state sendiri merupakan tombol sentuh yang menggantikan keberadaan tombol fisik. Teknologinya bekerja mengandalkan tekanan dan umpan balik getaran (haptik) sehingga membuat penggunanya seolah menekan tombol fisik.