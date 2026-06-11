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JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Apple Bakal Pangkas Aplikasi di App Store, Ini Alasannya

Kamis, 11 Juni 2026 – 09:34 WIB
Apple Bakal Pangkas Aplikasi di App Store, Ini Alasannya - JPNN.COM
Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple mengumumkan bakal memangkas sejumlah aplikasi di App Store. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple mengumumkan bakal memangkas sejumlah aplikasi di App Store.

Apple mengatakan penghapusan aplikasi itu dilakukan karena dianggap kurang menarik minat oleh penggunannya.

Dilansir dari Tech Crunch pada Selasa (9/6) waktu setempat, melalui pedoman peninjauan aplikasi yang diperbarui pekan ini, Apple menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap aplikasi yang dinilai sangat umum dan memiliki banyak produk serupa di toko aplikasinya itu.

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"Kami dapat menghapus aplikasi-aplikasi tersebut dari App Store di masa mendatang jika tidak diperbarui, ditingkatkan, atau tidak berhasil menarik pelanggan," kata Apple.

Sebelumnya, Apple menyebut akan menolak aplikasi tiruan atau aplikasi dari kategori yang sudah banyak tersedia.

Namun, dalam aturan terbaru, perusahaan menyatakan aplikasi yang tidak menunjukkan perkembangan berkelanjutan akan dihapus dari App Store di masa mendatang.

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Apple menyoroti praktik pengembang yang membuat variasi baru dari kategori aplikasi yang sudah banyak tersedia atau meniru aplikasi populer tanpa menghadirkan nilai tambah yang berarti.

Kategori yang dimaksud antara lain aplikasi wallpaper, pengatur waktu sederhana (timer), efek suara, aplikasi kencan, aplikasi senter digital, hingga aplikasi ramalan.

Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple mengumumkan bakal memangkas sejumlah aplikasi di App Store.

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TAGS   Apple  Aplikasi  App Store  Hapus Aplikasi 
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