Apple Bersih-Bersih App Store, Pengembang Aplikasi Diminta Inovatif

Rabu, 10 Juni 2026 – 20:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Apple mulai melakukan langkah besar untuk merapikan App Store dengan aplikasi-aplikasi terbengkalai, atau sekadar menjadi produk yang mirip dengan ribuan aplikasi lain.

Melalui pembaruan pedoman peninjauan aplikasi, Apple menyatakan sejumlah aplikasi berpotensi dihapus apabila tidak diperbarui, tidak ditingkatkan kualitasnya, atau gagal menarik minat pengguna.

Apple menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan terhadap aplikasi yang dinilai terlalu umum.

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"Kami dapat menghapus aplikasi-aplikasi tersebut dari App Store di masa mendatang jika tidak diperbarui, ditingkatkan, atau tidak berhasil menarik pelanggan," tulis Apple.

Sebelumnya, Apple hanya menolak aplikasi tiruan atau aplikasi yang masuk ke kategori dengan jumlah produk berlebihan.

Kini, kebijakannya diperketat dengan menyasar aplikasi yang tidak menunjukkan perkembangan berkelanjutan.

Apple menyoroti kebiasaan sebagian pengembang yang hanya membuat variasi baru dari aplikasi populer, tanpa menawarkan inovasi berarti.

Beberapa kategori yang menjadi perhatian antara lain aplikasi wallpaper, timer sederhana, efek suara, aplikasi kencan, senter digital, hingga aplikasi ramalan.