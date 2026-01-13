Close Banner Apps JPNN.com
Apple Gandeng Google, Gemini Jadi Otak Baru Siri

Selasa, 13 Januari 2026 – 22:44 WIB
Kemitraan Apple dengan Google. Foto: Antara

jpnn.com - Apple akhirnya membuka lembaran baru dalam strategi kecerdasan artifisial mereka, melalui kemitraan multi-tahun dengan Google.

Kerja sama itu untuk menggunakan model AI Gemini sebagai fondasi pengembangan fitur-fitur AI Apple, termasuk Siri generasi terbaru.

Kedua perusahaan akan membuat generasi berikutnya dari Apple Foundation Models berbasis pada teknologi Gemini dan dukungan cloud Google.

Hasilnya, Apple Intelligence—payung besar fitur AI Apple—dijanjikan bakal tampil lebih cerdas, kontekstual, dan personal, terutama lewat pembaruan besar Siri yang akan meluncur tahun ini.

Dalam pernyataan bersama, Apple dan Google menegaskan bahwa Gemini dipilih setelah melalui proses evaluasi mendalam.

Apple menilai teknologi AI Google sebagai fondasi paling solid untuk mengembangkan pengalaman baru bagi pengguna perangkat Apple.

Meski menggandeng Google, Apple menekankan bahwa komitmen terhadap privasi tetap tak berubah.

Apple Intelligence akan tetap berjalan langsung di perangkat (on-device) serta melalui sistem Private Cloud Compute milik Apple, yang diklaim menjaga standar privasi tertinggi di industri.

