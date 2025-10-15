Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Apple Kasih Kode! MacBook dengan Chip M5 Siap Bikin Geger

Rabu, 15 Oktober 2025 – 20:30 WIB
Apple Kasih Kode! MacBook dengan Chip M5 Siap Bikin Geger - JPNN.COM
Logo Apple. Foto: Apple

jpnn.com - Apple tampaknya sedang menggoda para penggemarnya. Sebuah unggahan dari Greg Joswiak, Senior Vice President Global Marketing Apple, membuat publik teknologi heboh.

Dia menulis dalam akun X miliknya, setelah ia menulis, “Mmmmm... sesuatu yang luar biasa akan datang.”

Unggahan itu disertai video pendek dengan tulisan “coming soon” serta siluet laptop Apple — tanpa detail apa pun.

Namun, kata “Mmmmm” itu langsung jadi bahan spekulasi netizen.

Banyak yang menduga huruf “M” berulang itu adalah kode untuk chip Apple M5 yang disebut-sebut akan menjadi otak generasi terbaru MacBook.

Kode misterius Greg juga sejalan dengan laporan Mark Gurman dari Bloomberg lewat buletin Power On.

Dalam laporannya, Gurman menyebut Apple tengah bersiap meluncurkan tiga produk baru: iPad Pro, Vision Pro, dan MacBook Pro 14 inci versi dasar.

Menariknya, Apple dikabarkan tidak akan menggelar acara besar seperti biasanya.

