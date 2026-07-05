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JPNN.com - Teknologi - Komputer

Apple Siapkan Desain Baru untuk MacBook Pro, Apa yang Berubah?

Minggu, 05 Juli 2026 – 10:13 WIB
Apple Siapkan Desain Baru untuk MacBook Pro, Apa yang Berubah? - JPNN.COM
Apple mengumumkan akan melakukan perombakan desain pada MacBook Pro. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com - Apple mengumumkan akan melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran perangkat mereka, salah satunya desain MacBook Pro.

Menurut siaran Engadget, Rabu (1/7) waktu setempat, desain MacBook Pro entry-level itu akan dirombak pada paruh pertama pada 2027.

Perubahan desain itu terungkap melalui Mark Gurman di Bloomberg.

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Laptop entry-level 14 inci itu dilaporkan akan mengusung desain baru yang selaras dengan tampilan komputer kelas atas.

Kemungkinan produk itu mulai diumumkan pada musim gugur tahun ini.

Laporan itu juga menyebut jajaran tersebut akan mencakup MacBook layar sentuh pertama buatan Apple, yang sebelumnya dirumorkan hadir bersama generasi chip M6.

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Selain MacBook entry-level baru, Apple juga dikabarkan sedang menguji empat model iPad Pro terbaru.

Meski belum ada perincian secara spesifik mengenai tablet tersebut, sumber menyebut generasi iPad Pro berikutnya akan berfokus pada peningkatan performa, sambil tetap mempertahankan pilihan ukuran layar 11 inci dan 13 inci seperti saat ini.

Apple mengumumkan akan melakukan perombakan desain pada MacBook Pro. Simak selengkapnya di sini.

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TAGS   MacBook Pro  Apple  iPod  MacBook Neo 
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