Apple Siapkan Fitur Kamera Pintar, Pengguna iPhone Wajib Tunggu

jpnn.com - Apple mengumumkan akan merobak aplikasi kamera iPhone melalui iOS 27.

Perubahan itu disebut menjadi salah satu pembaruan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena pengguna nantinya bisa mengatur sendiri tampilan sesuai kebutuhannya.

Kabar diperkuat setelah Mark Gurman dari Bloomberg mengungkap sistem operasi iPhone tersebut, demikian dilaporkan Engadget pada Selasa (12/5) waktu setempat.

Salah satu peningkatan yang dibawa adalah menjadikan kamera iPhone lebih mudah disesuaikan dan menawarkan kontrol lebih besar kepada pengguna profesional maupun pencinta fotografi atas hasil gambarnya.

Pilihan kamera baru ini akan dikenalkan dengan fitur-fitur lain yang dipamerkan dalam ajang konferensi WWDC 2026 mendatang.

Lebih lanjut, dijelaskan perubahan kamera itu termasuk mengubah tampilan antarmuka.

Alih-alih menyediakan antarmuka yang telah ditentukan oleh perusahaan, kini pengguna bisa menyesuaikannya sesuai kebutuhan dan keinginannya.

iPhone tetap akan menghadirkan tampilan familiar di awal sebagai bawaan, peningkatan nantinya akan dirasakan ketika pengguna mengakses fitur "Add Widgets".