Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Apple Siapkan iPhone Terbaru untuk Peringati 2 Dekade, Ini Bocorannya

Kamis, 23 Oktober 2025 – 16:17 WIB
Apple Siapkan iPhone Terbaru untuk Peringati 2 Dekade, Ini Bocorannya - JPNN.COM
Perusahaan teknologi multinasional, Apple dikabarkan tengah mempersiapkan langkah besar untuk merayakan HUT ke-20. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Perusahaan teknologi multinasional, Apple dikabarkan tengah mempersiapkan langkah besar untuk merayakan HUT ke-20 iPhone pada 2027 mendatang.

Konon, kejutan itu akan datang dari kehadiran iPhone 20 pada saat perayaan tersebut.

Rumor kehadiran perangkat itu terkuak dari seorang peneliti senior dari Omdia, Heo Moo-yeol. Dia mengatakan Apple melewatkan satu angka dan langsung meluncurkan seri iPhone 20. Jika dirunut, Apple seharusnya menghadirkan iPhone 19.

Baca Juga:

Langkah tersebut akan serupa dengan apa yang dilakukan oleh Apple pada 2017 lalu, ketika perusahaan langsung merilis seri iPhone X setelah mengeluarkan seri iPhone 8.

Seri iPhone X, yang dirilis bertepatan dengan perayaan sepuluh tahun iPhone, menandai perubahan besar dalam desain produk tersebut.

Seri iPhone 20 juga diperkirakan menghadirkan perubahan besar semacam itu.

Baca Juga:

Laporan sebelumnya mengemukakan desain baru iPhone dengan panel layar tanpa bezel yang dikombinasikan dengan garis, yang bakal membuat perangkat terlihat seperti sepotong kaca ketika dilihat dari depan.

Apple dikabarkan tidak akan merilis model iPhone 18 standar pada 2026. Perusahaan diwartakan bakal menawarkan model Air dan Pro di samping iPhone Fold yang telah lama dinantikan oleh penggemar produk.

Perusahaan teknologi multinasional, Apple dikabarkan tengah mempersiapkan langkah besar untuk merayakan HUT ke-20.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Apple  iPhone 20  iPhone  iPhone X 
BERITA APPLE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp