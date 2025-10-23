Apple Siapkan iPhone Terbaru untuk Peringati 2 Dekade, Ini Bocorannya

jpnn.com - Perusahaan teknologi multinasional, Apple dikabarkan tengah mempersiapkan langkah besar untuk merayakan HUT ke-20 iPhone pada 2027 mendatang.

Konon, kejutan itu akan datang dari kehadiran iPhone 20 pada saat perayaan tersebut.

Rumor kehadiran perangkat itu terkuak dari seorang peneliti senior dari Omdia, Heo Moo-yeol. Dia mengatakan Apple melewatkan satu angka dan langsung meluncurkan seri iPhone 20. Jika dirunut, Apple seharusnya menghadirkan iPhone 19.

Langkah tersebut akan serupa dengan apa yang dilakukan oleh Apple pada 2017 lalu, ketika perusahaan langsung merilis seri iPhone X setelah mengeluarkan seri iPhone 8.

Seri iPhone X, yang dirilis bertepatan dengan perayaan sepuluh tahun iPhone, menandai perubahan besar dalam desain produk tersebut.

Seri iPhone 20 juga diperkirakan menghadirkan perubahan besar semacam itu.

Laporan sebelumnya mengemukakan desain baru iPhone dengan panel layar tanpa bezel yang dikombinasikan dengan garis, yang bakal membuat perangkat terlihat seperti sepotong kaca ketika dilihat dari depan.

Apple dikabarkan tidak akan merilis model iPhone 18 standar pada 2026. Perusahaan diwartakan bakal menawarkan model Air dan Pro di samping iPhone Fold yang telah lama dinantikan oleh penggemar produk.