Apple Siapkan Lompatan Baru AI di iOS 27, Edit Foto Makin Cerdas

Kamis, 30 April 2026 – 05:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Apple tengah menyiapkan pembaruan besar untuk teknologi Apple Intelligence, yang akan meluncur lewat iOS 27, iPadOS 27, dan macOS 27 tahun ini.

Fokusnya pada peningkatan pengalaman pengguna yang lebih praktis—terutama dalam hal pengeditan foto.

Apple akan memperluas kemampuan aplikasi Photos dengan dukungan AI yang lebih pintar.

Pengguna nantinya bisa mengubah latar belakang, menyusun ulang komposisi, hingga meningkatkan kualitas gambar secara otomatis hanya dalam beberapa langkah.

Selama ini, Photos sudah dibekali fitur dasar seperti pengaturan saturasi, kontras, filter, hingga pemotongan gambar.

Ada juga fitur Clean Up berbasis AI yang memungkinkan pengguna menghapus objek yang mengganggu.

Ke depan, Clean Up akan menjadi bagian dari paket baru bertajuk Apple Intelligence Tools.

Apple juga dikabarkan menyiapkan fitur Extend yang mampu memperluas latar belakang foto menggunakan AI generatif.