Apple Siapkan Ponsel Lipat iPhone Ultra dengan 2 Pilihan Warna

Selasa, 02 Juni 2026 – 13:58 WIB
Apple dikabarkan akan meluncurkan ponsel lipat pertama mereka, yakni iPhone Ultra pada September 2026 mendatang. Foto: ANTARA/HO-CNET.

jpnn.com - Apple dikabarkan akan meluncurkan ponsel lipat pertama mereka, yakni iPhone Ultra pada September 2026 mendatang.

Namun, menjelang debut publiknya sejumlah bocoran mengenai ponsel tersebut mulai terungkap. Salah satunya warna yang akan ditawarkan.

Dilansir dari Macrumors pada Senin (1/6) waktu setempat, kehadiran smartphone tersebut terungkap pertama kali melalui pembocor teknologi asal China yang dikenal dengan nama Ice Universe.

Melalui unggahan di platform Weibo, dia membagikan gambar yang diklaim sebagai tampilan iPhone Ultra dalam balutan warna putih.

Ponsel yang terlihat dalam gambar tersebut diduga merupakan unit tiruan.

Adapun iPhone Ultra saat ini dikabarkan telah memasuki tahap produksi massal.

Pembocor lain, Instant Digital mengatakan warna putih sejauh ini menjadi satu-satunya pilihan warna yang telah terkonfirmasi untuk perangkat tersebut.

Sementara itu, laporan Macworld yang mengutip sumber rantai pasokan menyebutkan bahwa pilihan warna kedua kemungkinan berupa biru indigo yang serupa dengan warna Deep Blue pada iPhone 17 Pro.

