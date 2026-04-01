Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Apple Siapkan Warna Baru untuk iPhone 18 Pro, Ini Bocorannya

Senin, 01 Juni 2026 – 00:11 WIB
Apple Siapkan Warna Baru untuk iPhone 18 Pro, Ini Bocorannya - JPNN.COM
iPhone 18 Pro akan ditawarkan dalam pilihan warna baru bernuansa merah pekat bernama Cherry. Ilustrasi. Foto: Digimap

jpnn.com - Apple dikabarkan tengah mempersiapkan iPhone 18 Pro untuk diperkenalkan kepada publik.

Namun, menjelang debutnya sejumlah bocoran mengenai generasi penerus iPhone 17 itu terus bermunculan.

Kekinian, iPhone 18 Pro akan ditawarkan dalam pilihan warna baru bernuansa merah pekat bernama Cherry.

Baca Juga:

Warna itu dikatakan menggantikan warna Cosmic Orange yang populer pada iPhone 17.

Dilansir dari GSM Arena pada Jumat (29/5) waktu setempat, informasi tersebut kembali menguat setelah pembocor teknologi Sonny Dickson membagikan gambar unit tiruan iPhone 18 Pro yang memperlihatkan beberapa opsi warna yang kemungkinan akan tersedia saat peluncuran.

Berdasarkan gambar yang beredar, warna merah "Cherry" diperkirakan menjadi warna andalan untuk lini iPhone 18 Pro.

Baca Juga:

Warna tersebut mempunyai nuansa lebih pekat dibandingkan opsi warna yang pernah digunakan Apple sebelumnya.

Selain warna merah, iPhone 18 Pro juga dikabarkan akan tersedia dalam pilihan warna biru muda, abu-abu gelap atau hitam, serta warna perak yang serupa dengan seri iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro akan ditawarkan dalam pilihan warna baru bernuansa merah pekat bernama Cherry.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   iPhone 18 Pro  warna baru  iPhone 17  Apple 
BERITA IPHONE 18 PRO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp