JPNN.com - Teknologi - Gadget

Apple Tunda Kehadiran iPhone 18 pada 2026, Ini Alasannya

Selasa, 06 Januari 2026 – 06:48 WIB
Peluncuran iPhone 18 series ditunda. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Apple dikabarkan tengah menyiapkan perubahan besar dalam strategi peluncuran iPhone, sebuah langkah yang berpotensi mengakhiri tradisi tahunan yang telah berjalan lebih dari satu dekade.

Jika laporan itu akurat, 2026 akan menjadi tahun pertama tanpa kehadiran model standar iPhone generasi baru.

Meski iPhone 17 mencatatkan penjualan yang sangat kuat sepanjang 2025, Apple disebut tidak akan langsung menghadirkan iPhone 18 pada tahun berikutnya.

Model standar iPhone 18 justru diproyeksikan meluncur pada musim semi 2027.

Artinya, iPhone 17 akan bertahan sebagai model reguler terbaru selama lebih dari 18 bulan—sebuah anomali dalam sejarah iPhone modern.

Selama lebih dari 10 tahun, Apple identik dengan peluncuran iPhone setiap musim gugur, biasanya pada September, dengan seluruh varian diperkenalkan bersamaan.

Namun, pola itu diyakini mulai bergeser. Apple disebut akan membagi jadwal peluncuran ke dua fase berbeda dalam setahun.

Dalam skema baru tersebut, Apple akan memprioritaskan model kelas atas pada musim gugur.

Apple dikabarkan tengah menyiapkan perubahan besar dalam strategi peluncuran iPhone, di mana iPhone 18 tidak akan dirilis tahun ini

TAGS   iphone 18  Apple  peluncuran iPhone 18  iPhone lipat 
