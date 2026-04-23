Apresiasi Capaian UTD PMI Kota Tangerang, Sachrudin Minta Rumah Sakit Jaga Mutu Layanan

jpnn.com, TANGERANG - Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, mengapresiasi capaian Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Tangerang yang berhasil meraih akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan RI.

Capaian ini disebut sebagai bukti komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan darah berkualitas tinggi bagi masyarakat.

“Kualitas darah dari UTD PMI Kota Tangerang tidak hanya terjamin, tetapi juga telah mendapatkan pengakuan melalui akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan RI. Ini menjadi bukti bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar tertinggi,” ujar Sachrudin saat menghadiri pemberian penghargaan kepada kelompok donor darah sukarela di D'Prima Hotel, Tangerang, Kamis (23/4/2026).

Sachrudin juga mengimbau seluruh fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit di wilayah Kota Tangerang, agar tidak ragu memanfaatkan layanan tersebut secara optimal demi mempercepat penanganan medis bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain apresiasi terhadap PMI, acara ini juga menjadi momentum bagi Pemkot Tangerang untuk mengucapkan terima kasih kepada para pendonor darah sukarela yang menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan stok darah di Kota Tangerang.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa berbagai capaian yang diraih UTD PMI Kota Tangerang merupakan hasil dari kerja keras, profesionalisme, serta komitmen dalam menjaga mutu pelayanan.

“UTD PMI Kota Tangerang menjadi satu-satunya di Provinsi Banten yang telah mengantongi sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari BPOM, serta berhasil menjadi yang terbaik dalam pengelolaan darah di tingkat provinsi. Bahkan, kontribusinya telah menjangkau tingkat internasional melalui pengiriman plasma darah ke Jepang dan Korea Selatan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sachrudin juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendonor darah sukarela yang telah menjadi pilar utama dalam menjaga ketersediaan stok darah.