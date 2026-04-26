JPNN.com - Nasional - Humaniora

Apresiasi Daerah Berprestasi 2026, Mendagri Tito Mendorong Iklim Kompetitif Antardaerah

Minggu, 26 April 2026 – 10:35 WIB
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (empat dari kanan) bersama pemerintah daerah yang meraih juara di ajang Apresiasi Daerah Berprestasi Tahun 2026 dalam acara yang berlangsung di Ballroom Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Sabtu (25/4). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, PALEMBANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Ballroom Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Sabtu (25/4).

Ajang ini menjadi instrumen strategis untuk mendorong iklim kompetitif antarpemerintah daerah di wilayah Sumatra guna mempercepat peningkatan kinerja dan inovasi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah (Pemda) yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan yang tidak sederhana.

Dia menilai capaian kinerja antardaerah masih bervariasi sehingga perlu terus didorong melalui kompetisi yang sehat.

“(Memang) ada kepala daerah yang tentunya bagus, ada juga mungkin rata-rata air, dan ada juga yang perlu untuk meningkatkan kemampuannya,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya, Minggu (26/4).

Di tengah keterbukaan informasi, kata Mendagri Tito, capaian positif Pemda perlu mendapatkan ruang publikasi yang memadai agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih berimbang.

“Oleh karena itu, perlu ada exposure, harus ada pemberitaan. Sesuatu yang bagus kalau tidak diberitakan, orang tidak (akan) tahu,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemendagri melaksanakan acara ini dengan menetapkan empat kategori utama penilaian, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.

Apresiasi Daerah Berprestasi  Mendagri Tito  Tito Karnavian  Kemendagri  Pemda 

