Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Apresiasi Dedikasi Awak Kapal, SLUP Umumkan The Best Vessel 2026

Rabu, 06 Mei 2026 – 13:01 WIB
Apresiasi Dedikasi Awak Kapal, SLUP Umumkan The Best Vessel 2026 - JPNN.COM
Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan (SLUP) mengumumkan pemenang program “The Best Vessel” untuk kuartal pertama tahun 2026. Foto: dok SLUP

jpnn.com, JAKARTA - Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan (SLUP) mengumumkan pemenang program “The Best Vessel” untuk kuartal pertama tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul awak kapal dalam menjaga standar operasional dan keselamatan kerja.

Head of Crewing Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan Faoli Zebua menyampaikan kapal yang meraih predikat The Best Vessel Q1 2026 adalah dari jenis ASD tug Sea Puli.

"Pencapaian ini mencerminkan dedikasi, disiplin serta komitmen tinggi awak kapal dalam menjalankan operasional secara aman, efisien dan profesional," ujar Faoli dikutip, Rabu (6/5).

Baca Juga:

Program “The Best Vessel” yang diluncurkan pada Januari 2026 merupakan inisiatif strategis yang bertujuan memperkuat budaya kerja unggul di lingkungan operasional kapal.

Dia menyebut penilaian dilakukan setiap kuartal berdasarkan evaluasi insentif bulanan oleh tim operasional dan teknikal dengan kriteria utama meliputi nihil kecelakaan, nihil pelanggaran disiplin serta kepatuhan penuh terhadap standar operasional perusahaan.

Selain kinerja operasional, program ini juga mendorong partisipasi aktif awak kapal dalam memperkuat citra perusahaan melalui dokumentasi kegiatan diatas kapal.

Baca Juga:

"Konten yang dipublikasikan melalui corporate communication menjadi nilai tambah dalam proses penilaian sekaligus menunjukkan profesionalisme dan budaya keselamatan yang kuat di lapangan," ujar Faoli.

Dia mengatakan sebagai bentuk apresiasi, kapal terpilih akan menerima penghargaan khusus

Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan (SLUP) mengumumkan pemenang program “The Best Vessel” untuk kuartal pertama tahun 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SLUP  kapal  Awak kapal  pelabuhan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp