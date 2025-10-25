Apresiasi FLOII Expo 2025, Menteri Imigrasi Dorong Potensi Ekspor Tanaman Hias

jpnn.com - Floriculture Indonesia International (FLOII) Expo 2025 akan berlangsung selama empat hari, pada 23-26 Oktober 2025 di Hall 5 ICE BSD City, Tangerang.

Mengusung tema ‘The Botanical Futures’, FLOII Expo 2025 bertujuan membangun ekosistem hortikultura Indonesia yang komprehensif.

Ekosistem tersebut mencakup tanaman hias, tanaman herbal, pangan, serta inovasi dari seni botani.

Pameran ini diharapkan tidak hanya menjadikan industri hortikultura sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat, tetapi juga dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, secara langsung membuka FLOII Expo 2025 pada Kamis (23/10).

Menteri Imigrasi Agus Andrianto mengapresiasi terselenggaranya FLOII Expo 2025.

Dia menekankan potensi besar Indonesia dalam ekspor komoditas tanaman hias, mengingat kekayaan hayati yang luar biasa beragam.

"Atas nama Kementerian Imigrasi Republik Indonesia, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dyandra Event Solutions Indonesia atas terselenggaranya FLOII Expo 2025," ujar Agus Andrianto di Tangerang, baru-baru ini.