Apresiasi Kapolri Bertemu Jaksa Agung dan Panglima TNI, Boni Hargens: Langkah Negarawan Sejati

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Korps Bhayangkara melakukan kunjungan resmi ke dua institusi strategis negara, yaitu Markas Besar TNI dan Kejaksaan Agung pada Senin (13/7/2026).

Kunjungan ini berlangsung di tengah memanasnya dinamika hubungan antarlembaga, sehingga menjadikannya salah satu peristiwa penting dalam konstelasi politik dan hukum nasional.

Kunjungan Kapolri pada hari tersebut terbagi menjadi dua agenda besar yang saling berkaitan secara strategis.

Pertama, pertemuan dengan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, beserta seluruh jajaran di Markas Besar TNI.

Kedua, rombongan melanjutkan perjalanan ke Gedung Utama Kejaksaan Agung untuk bersilaturahmi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kedua kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa Polri tengah berupaya membangun kembali jembatan komunikasi antarlembaga saat relasi institusional sedang diuji oleh dinamika hukum yang kompleks.

Latar belakang kunjungan ini tidak bisa dilepaskan dari kontroversi yang tengah bergulir. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri sebelumnya telah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dalam perkembangannya menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Febrie bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga memperkeruh suhu hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung.