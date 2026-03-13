Apresiasi Keberanian Viona Ungkap Pelecehan, Erick Ajak Semua Pihak Berantas Kekerasan Seksual

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir,menerima atlet kickboxing nasional, Viona Amalia Adinda Putri di Kemenpora, Jakarta, Jumat (13/3).

Viona merupakan atlet dari Jawa Timur yang berani mengungkap dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan olahraga.

Dalam kesempatan tersebut, Menpora Erick menyampaikan apresiasi atas keberanian Viona mengungkap kasus yang dinilainya sebagai masalah serius dan harus diberantas dari dunia olahraga.

"Saya menerima saudari Viona, atlet kickboxing kita yang sangat berani mengungkap isu permasalahan yang harus kita lawan dan kita bersihkan secara tuntas," kata Menpora Erick.

Menpora Erick menegaskan pemerintah akan berada di garis terdepan bersama seluruh pemangku kepentingan olahraga untuk memastikan kasus serupa tidak terjadi lagi.

Menurutnya, pelaku kekerasan seksual di lingkungan olahraga harus mendapat sanksi tegas, bahkan dilarang seumur hidup terlibat dalam aktivitas olahraga.

"Kemenpora terdepan bersama seluruh stakeholder olahraga bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh ada lagi. Pelakunya, mohon maaf kalau saya mengeluarkan kata-kata kasar, istilahnya jahanam, dan itu memang harus tidak ada lagi keaktifan di dunia olahraga seumur hidup," tegas Menpora Erick.

Erick juga menyatakan dukungan penuh terhadap kasus kekerasan seksual yang diproses secara hukum oleh pihak kepolisian.