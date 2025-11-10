Apresiasi Kinerja BGN, Senator Lia Istifhama: Distribusi Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran Kepada Pelajar di Jatim

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI asal Jawa Timur Dr. Lia Istifhama mengapresiasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar di Jawa Timur.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur Dr. Lia Istifhama t memantau pelakanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 19 Surabaya pada Senin (10/11/2025).

Senator Ning Lia sapaan akrabnya memantau pelakanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di SMAN 19 Surabaya pada Senin (10/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja BGN yang dinilai berhasil mendistribusikan makanan bergizi secara tepat sasaran.

Program MBG di SMAN 19 Surabaya telah berjalan selama tiga minggu dan menurut pantauan Ning Lia, pelaksanaannya berjalan lancar.

“Saya sangat mengapresiasi upaya BGN, terutama Pak Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan tim BGN yang telah memastikan distribusi MBG sesuai target. Anak-anak di sini terlihat antusias dan mengaku senang dengan makanan yang disediakan,” ujar Ning Lia di sela kunjungannya, Senin (10/11).

Lebih lanjut, Ning Lia, senator yang beberapa waktu lalu meraih DetikJatim Award 2025 itu menekankan pentingnya keberlanjutan program MBG, khususnya di wilayah pesisir pinggiran seperti Surabaya bagian utara.