Apresiasi Kontribusi BUMN, Cik Ujang Ajak Semen Baturaja Dukung Pembangunan Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang mengingatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Semen Baturaja Tbk, Suherman Yahya, di ruang kerjanya, Kamis (16/10).

Wagub menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya terhadap kehadiran BUMN yang selama ini berkontribusi besar bagi Sumsel.

Sebab, keberadaan BUMN menjadi motor penggerak pembangunan daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menstimulasi ekonomi lokal.

“Saya sangat bangga dengan BUMN yang beroperasi di Sumsel, seperti PT Bukit Asam, Pusri, Pertamina, dan Semen Baturaja. Mereka bukan hanya berbisnis, tetapi juga membantu daerah berkembang,” kata Cik Ujang.

Dia menilai sinergi antara pemerintah dan BUMN harus terus ditingkatkan melalui komunikasi yang terbuka dan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri, begitu juga BUMN. Kolaborasi menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi kita semakin kuat,” tegasnya.

Cik Ujang menambahkan Pemprov Sumsel akan terus mendukung BUMN yang memiliki komitmen nyata terhadap pembangunan daerah.