Apresiasi Member Setia, Lippo Malls Gelar Pengundian Stylesfinity Rewards

jpnn.com, JAKARTA - Styles Lippo Malls Rewards, aplikasi loyalty program resmi yang dikembangkan oleh Lippo Malls Indonesia untuk menghadirkan pengalaman belanja yang lebih personal dan menguntungkan, meluncurkan program apresiasi eksklusif bertajuk “Stylesfinity Rewards”.

Program undian berhadiah ini ditujukan bagi member setia Styles yang tersebar di 42 mal Lippo Malls di seluruh Indonesia.

Program berlangsung sejak 12 Maret hingga 31 Agustus 2025, dengan total 352.484 nomor undian yang berhasil terkumpul dari berbagai wilayah, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur.

Member yang melakukan transaksi belanja minimal Rp 300.000 dalam satu struk akan secara otomatis memperoleh satu nomor undian (Lucky Styles Coupon).

Untuk setiap kelipatan nominal yang sama, member akan mendapatkan kupon tambahan, sehingga semakin sering berbelanja, semakin besar pula peluang untuk meraih hadiah istimewa.

Lippo Malls menyiapkan untuk 14 orang pemenang dengan kategori hadiah yang terdiri dari tiga logam mulia 5 gram, tiga voucher belanja Diamond Jewelry senilai Rp 10.000.000, tiga LG LED Ultra HD Smart TV 4K 65 inch, tiga Samsung Galaxy S25, dan tiga paket perjalanan kapal pesiar selama 4 malam untuk 2 orang dengan Royal Caribbean – Cabin Balcony Room.

Pengundian pemenang akan dilakukan pada Minggu, 14 September 2025 di Main Atrium Lippo Mall Nusantara mulai pukul 16.00 WIB.

Sebagai bentuk transparansi, pengundian tidak mengharuskan member hadir di lokasi. Hal ini untuk memastikan keadilan bagi seluruh peserta, termasuk mereka yang berada di luar kota.