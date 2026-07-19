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Apresiasi Nasabah, J Trust Bank Gelar Golf Tournament 2026

Minggu, 19 Juli 2026 – 03:49 WIB
Apresiasi Nasabah, J Trust Bank Gelar Golf Tournament 2026 - JPNN.COM
PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) sukses menggelar J Trust Golf Tournament 2026 di Damai Indah Golf BSD, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (17/7/2026). Foto dok J Trust Bank

jpnn.com, TANGERANG - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) sukses menggelar J Trust Golf Tournament 2026 di Damai Indah Golf BSD, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (17/7/2026).

Turnamen golf tahunan yang diikuti 93 nasabah ini merupakan bentuk apresiasi dan ungkapan terima kasih J Trust Bank atas kepercayaan serta loyalitas nasabah, yang telah mendukung pertumbuhan perusahaan.

Sebagai agenda tahunan, J Trust Golf Tournament menjadi salah satu sarana bagi J Trust Bank untuk mempererat hubungan dengan para nasabah melalui kegiatan yang mengedepankan kebersamaan, sportivitas, dan interaksi yang lebih dekat.

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Turnamen ini menjadi wujud nyata perhatian J Trust Bank dalam membangun hubungan yang semakin erat dengan para nasabah sebagai mitra utama perusahaan.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai mengatakan J Trust Golf Tournament merupakan bentuk penghargaan kepada para nasabah yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada J Trust Bank.

"J Trust Golf Tournament merupakan bentuk dedikasi dan rasa terima kasih kami kepada seluruh nasabah yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan kepada J Trust Bank. Kepercayaan yang diberikan nasabah merupakan fondasi utama yang memungkinkan kami terus bertumbuh secara berkelanjutan," ujar Ritsuo Fukadai.

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Melalui penyelenggaraan J Trust Golf Tournament 2026, J Trust Bank berharap hubungan yang telah terjalin dengan para nasabah dapat terus berkembang menjadi kemitraan yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Ke depan, J Trust Bank akan terus menjalankan berbagai langkah strategis yang berorientasi pada kebutuhan nasabah sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra keuangan tepercaya yang senantiasa mendukung pertumbuhan dan kesuksesan nasabah di setiap tahap kehidupan maupun bisnis mereka.

Melalui kegiatan ini, J Trust Bank terus memperkuat kemitraan jangka panjang yang dibangun atas dasar kepercayaan, pelayanan yang berkualitas.

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TAGS   J Trust Bank  golf  Bank JTrust Indonesia  turnament golf 
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