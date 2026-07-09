Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Apresiasi Peluncuran Biodiesel B50, Ketum Logis Anshar Ilo: Bukti Nyata Prabowo Wujudkan Kemandirian Energi Nasional

Kamis, 09 Juli 2026 – 21:18 WIB
Apresiasi Peluncuran Biodiesel B50, Ketum Logis Anshar Ilo: Bukti Nyata Prabowo Wujudkan Kemandirian Energi Nasional - JPNN.COM
Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi meluncurkan program biodiesel B50.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Peluncuran biodiesel B50 dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Baca Juga:

Indonesia pun menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan penggunaan biodiesel B50 secara nasional.

Anshar Ilo menilai kebijakan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor serta mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi dalam negeri.

"Program B50 adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan keberanian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengoptimalkan potensi kelapa sawit sebagai kekuatan ekonomi Indonesia," ujar Anshar Ilo.

Baca Juga:

Mantan Wakil Ketua Umum KNPI Pusat itu mengatakan, implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas.

Kebijakan tersebut diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri sawit, membuka jutaan lapangan kerja, serta berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca.

Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi meluncurkan program biodiesel B50.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   B50  Biodiesel B50  logis 08  Anshar Ilo 
BERITA B50 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp