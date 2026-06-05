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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Apresiasi Pengangkatan Nanik S Deyang Sebagai Kepala BGN, Relawan Emak-Emak Prabowo Dorong Program MBG Tepat Sasaran

Jumat, 05 Juni 2026 – 17:11 WIB
Apresiasi Pengangkatan Nanik S Deyang Sebagai Kepala BGN, Relawan Emak-Emak Prabowo Dorong Program MBG Tepat Sasaran - JPNN.COM
Relawan Emak-Emak dan Perempuan Prabowo-Gibran yang tergabung dalam 98 Resolution Network menyampaikan apresiasi atas pengangkatan Ibu Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Relawan Emak-Emak dan Perempuan Prabowo-Gibran yang tergabung dalam 98 Resolution Network menyampaikan apresiasi atas pengangkatan Ibu Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator Relawan Emak-Emak dan Perempuan Prabowo-Gibran, Restianti berharap kepemimpinan baru di BGN menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik di tingkat internal maupun dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di lapangan.

"Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Nanik S Deyang atas amanah yang diberikan. Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan pengawasan serta memastikan seluruh program BGN berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan," ujar Restianti kepada media, Kamis (4/6/2026) di Jakarta.

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Menurutnya, berbagai masukan dari masyarakat dan pelaksana program di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari ketidaktepatan sasaran penerima manfaat hingga lemahnya pengawasan terhadap sebagian mitra pelaksana.

"Kami berharap BGN melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra pelaksana maupun yayasan yang terlibat dalam program," ucap Restianti.

Dia menyebut apabila ditemukan pihak-pihak yang tidak menjalankan amanah program sesuai ketentuan, maka perlu dilakukan penertiban dan tindakan tegas agar tidak merugikan masyarakat maupun mencederai tujuan mulia program pemerintah.

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Restianti menegaskan program gizi nasional harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Program ini merupakan investasi besar negara untuk masa depan generasi Indonesia. Oleh karena itu, tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan program. Setiap bantuan harus sampai kepada penerima yang berhak dan setiap mitra harus bekerja secara profesional serta bertanggung jawab," tegasnya.

Relawan Emak-Emak dan Perempuan Prabowo-Gibran yang tergabung dalam 98 Resolution Network mengapresiasi pengangkatan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN.

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TAGS   program MBG  MBG  makan bergizi gratis  BGN  Nanik S Deyang 
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