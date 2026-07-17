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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Apresiasi Peresmian Groundbreaking Blok Masela, Garuda Institute: Momentum Memperkuat Ketahanan Energi Nasional

Jumat, 17 Juli 2026 – 17:27 WIB
Apresiasi Peresmian Groundbreaking Blok Masela, Garuda Institute: Momentum Memperkuat Ketahanan Energi Nasional - JPNN.COM
Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas, S.H., M.M. Foto: Source for JPNN Apresiasi Peresmian Groundbreaking Blok Masela, Garuda Institute: Momentum Strategis Memperkuat Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Garuda Institute menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas diresmikannya groundbreaking Proyek LNG Abadi Blok Masela sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.

Peresmian ini memiliki arti penting bagi masa depan ketahanan energi nasional sekaligus percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Sebagai lembaga kajian kebijakan publik, Garuda Institute memandang proyek ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mendorong transformasi ekonomi Maluku.

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Keberhasilan proyek tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi dan produksi LNG, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, keterlibatan tenaga kerja lokal, pengusaha daerah, serta tumbuhnya industri pendukung di Maluku.

Garuda Institute mendorong percepatan pembangunan proyek dengan tata kelola yang baik, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi, kebijakan afirmatif bagi pengusaha lokal dalam rantai pasok proyek, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung.

"Blok Masela harus menjadi contoh bahwa proyek strategis nasional tidak hanya menghasilkan devisa bagi negara, tetapi juga menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat di wilayah operasi. Masyarakat Maluku harus menjadi bagian dari rantai nilai pembangunan, bukan sekadar penonton di daerahnya sendiri," ujar Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas, S.H., M.M., dalam keterangan tertulis pada Jumat (17/7/2026).

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Garuda Institute optimistis Blok Masela akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia yang mandiri energi dan berdaya saing global.(fri/jpnn)

Garuda Institute mengapresiasi Presiden Prabowo atas diresmikannya groundbreaking Proyek LNG Abadi Blok Masela, salah satu Proyek Strategis Nasional.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

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TAGS   Garuda Institute  Prabowo  Prabowo Subianto  PSN Ngada  Blok Masela 
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