JPNN.com - Nasional - Humaniora

Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di KTT PBB, Sultan: Tegas Wujudkan Perdamaian Dunia

Selasa, 23 September 2025 – 10:46 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengapresiasi dan memuji Pidato President Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa waktu New York Amerika Serikat.

Menurutnya, pesan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato bersejarah itu sangat berarti bagi upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina dan membuktikan Indonesia selalu aktif dalam menciptakan Perdamaian Dunia.

“Aktif dalam upaya Perdamaian Dunia adalah perintah konstitusi Republic Indonesia. Kita patut bangga Dan bersyukur Presiden Prabowo berhasil mempertahankan prinsip diplomasi Indonesia yang tegas menyerukan Perdamaian Dunia dengan sikap saling mengakui eksistensi dan kadaulatan setiap bangsa," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (23/9/2025).

Sultan mangatakan pernyataan bahwa Indonesia akan mengakui eksistensi Israel jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina merupakan garansi diplomatic Indonesia yang adil dan terukur.

“Rekomendasi two state solution adalah tujuan utama perdamaian di kawasan yang harus diterima oleh semua pihak. Menghapuskan penjajahan adalah sikap KonstitusioI Indonesia, tetapi mengakui kadaulatan dan eksistensi Israel sebagai sebuah negara tentunya harus dibayar dengan pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina,” tegas Sultan.

Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengungkapkan perdamaian dan stabilitas geopolitic adalah syarat bagi semua Negara untuk membangun dan mencapai kesejahteraan dan Kemajuan.

"Sangat tepat jika Presiden Prabowo mengafirmasi dan mempertegas dukungan kepada Palestina dengan beberapa kali mengucapkan kata "damai" kepada segenap Kepala dan Utusan Negara yang hadir dalam KTT yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi itu,” ujar Sultan.(fri/jpnn)

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

