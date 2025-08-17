Close Banner Apps JPNN.com
Apresiasi Pidato Presiden Prabowo, HNSI Dukung Percepatan 1.100 Desa Nelayan

Minggu, 17 Agustus 2025 – 18:56 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang juga merupakan Wakil Ketua Komisj IV DPR RI Ahmad Yohan. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Kalangan masyarakat nelayan dan stakeholder perikanan Indonesia memberikan apresiasi positif dan dukungan atas komitmen pemerintah membuat nelayan Indonesia kembali bangga sebagai “tulang punggung” bangsa.

Respons tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang juga merupakan Wakil Ketua Komisj IV DPR RI Ahmad Yohan seusai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Supaya jadi tulang punggung, maka nelayan kita harus sejahtera,” ujarnya.

Yohan menilai pidato tersebut mencerminkan arah pembangunan yang jelas untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo dengan fokus pada pemerataan, kedaulatan, dan kemakmuran rakyat terutama bagi kalangan nelayan melalui program desa nelayan.

“Kami sangat mendukung pidato tersebut yang apalagi materinya menunjukkan komitmen, kepedulian dan sekaligus sikap keberpihakan yang nyata seorang pemimpin terhadap rakyatnya khususnya Nelayan,” ujar Yohan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/8/2025).

Dia menggarisbawahi tekad pemerintah dalam tahun ini segera merealisasikan pembangunan sebanyak 1.100 desa nelayan yang tersebar di berbaga daerah provinsi di Indonesia.

Setiap desa nelayan itu terdiri dari kurang lebih 2.000 KK, berarti di situ akan hidup 2 juta KK.

Kalau dengan asumsi satu KK terdiri dari bapak ibu dan 3 anak, berarti 5 juta,10 juta orang akan hidup dengan baik.

Pidato Prabowo mencerminkan arah pembangunan untuk mewujudkan Asta Citanya dengan fokus pada pemerataan, kedaulatan, dan kemakmuran rakyat termasuk nelayan.

TAGS   nelayan  Presiden Prabowo  HNSI  Ahmad Yohan 
