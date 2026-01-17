Apresiasi Praja IPDN, KSP M Qodari: Pemulihan Kantor Pemerintahan Jadi Wujud Kebersamaan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari memastikan pembersihan kantor pemerintahan terus berlangsung di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Qodari mengunjungi sejumlah praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk memberi semangat membersihkan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan kantor dinas pelayanan terpadu.

Praja IPDN dan petugas dari PT Wika bekerja sama membersihkan kantor tersebut agar dapat segera digunakan kembali.

Mereka sudah beberapa hari bekerja membersihkan kantor tersebut, yang pada saat banjir tertutup banjir sampai ke langit-langit.

Para praja yang bertugas membersihkan kantor tersebut mendapat tugas dari Mendagri Tito Karnavian yang saat ini memimpin Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemilihan Bencana Sumatra.

“Dalam beberapa hari bekerja, lumpur sudah dikeluarkan. Lantai sudah kelihatan, sedang dibersihkan, untuk selanjutnya nanti diperbaiki dinding-dindingnya supaya bisa digunakan kembali. Kita ucapkan terima kasih kepada adik-adik praja yang ditugaskan dari berbagai provinsi di Indonesia,” kata Qodari di Aceh Tamiang, Sabtu (17/01/2026).

Qodari lebih lanjut mengatakan kebersamaan dan kebangsaan ditunjukkan praja yang berasal berbagai daerah dari seluruh Indonesia turut membantu pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

“Bencana dan musibah terjadi di Aceh Tamiang, yang membantu adalah para praja dari seluruh Indonesia yang bekerja. Keindahan bangsa Indonesia terlihat dengan nyata di tempat ini. Kita doakan supaya cepat pulih, supaya bisa dipergunakan kembali, bisa melayani masyarakat di Aceh Tamiang dengan sebaik-baiknya,” ujar Qodari.