Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Apresiasi Putusan MK soal MBG, Ustaz Das'ad Latif Puji PDI Perjuangan

Kamis, 30 Juli 2026 – 21:43 WIB
Apresiasi Putusan MK soal MBG, Ustaz Das'ad Latif Puji PDI Perjuangan - JPNN.COM
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Ilustrasi. Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com - Ustaz Das'ad Latif menyampaikan apresiasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Apresiasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram terverifikasi miliknya, @dasadlatif1212, dan menjadi perbincangan luas di media sosial.

Das'ad Latif membagikan unggahan CNN Indonesia berjudul “Putusan MK: MBG Tak Boleh Lagi Pakai Anggaran Pendidikan dalam APBN” yang dipublikasikan pada Kamis (30/7).

Baca Juga:

Dalam unggahan itu, Das'ad Latif semula menuliskan, “ALHAMDULILLAH pertolongan datang melalui PDIP. Syukurnya masih ada partai yang peduli dunia pendidikan.”

Namun, beberapa saat kemudian, keterangan tersebut diduga telah diedit menjadi, “ALHAMDULILLAH syukurnya masih ada partai yang peduli dunia pendidikan,” tanpa lagi mencantumkan kalimat “pertolongan datang melalui PDIP.”

Terlepas dari perubahan itu, unggahan Das'ad Latif mendapat respons besar dari warganet. Berdasarkan pantauan, hingga Kamis (30/7) pukul 20.25 WIB, unggahan tersebut telah mengumpulkan 13,1 ribu tanda suka, 809 komentar, 862 kali dibagikan (repost), serta 359 kali dikirim (share).

Di kolom komentar, salah seorang pengguna Instagram dengan akun @abemustofa4 kemudian menuding Das'ad Latif sebagai orang atau kader PDI Perjuangan.

“Ternyata ustad satu ini orang PDI toh, baru kali saya lihat postingannya gak ngasih kisi-kisi seperti postingan sebelumnya. Apakah dengan anggaran pendidikan gak diambil MBG bisa pasti bebas korupsi. Kita tunggu dan lihat aja ke depan,” tulis akun tersebut.

Ustaz Das'ad Latif menyampaikan apresiasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal MBG. Singgung peran PDIP

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Putusan MK  MBG  Ustaz Das'ad Latif  PDIP 
BERITA PUTUSAN MK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp