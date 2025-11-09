Apresiasi Sinergi Ruang Pintar PNM & SMF, Menteri PKP: Pembangunan Berjalan Sampai ke Akar

jpnn.com, BANYUMAS - Ruang Pintar PNM di Dawuhan, Banyumas yang merupakan kolaborasi antara PNM dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), kini semakin optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan renovasi yang dilakukan oleh SMF, ruang ini kini menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya menyediakan literasi dan pembelajaran digital, tetapi juga mendorong pengembangan karakter anak-anak nasabah PNM Mekaar

Sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meresmikan dan meninjau kembali Ruang Pintar Dawuhan yang telah selesai direvitalisasi.

Kunjungan ini menjadi penguatan atas pentingnya optimalisasi ruang lokal dan pemanfaatan aset setempat agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera di wilayah permukiman.

Fasilitas ini telah menjadi tempat yang aman dan interaktif, digunakan oleh sekitar 30 anak untuk belajar dan tumbuh.

Kolaborasi antara PNM dan SMF memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi anak-anak yang mendapatkan kesempatan belajar lebih baik, tetapi juga bagi keluarga nasabah yang semakin berkembang melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Menteri Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas upaya PNM dan SMF dalam mengoptimalkan ruang lokal untuk kepentingan masyarakat.

“Ruang yang tidak digunakan harus dihidupkan kembali. Ketika bangunan di kawasan permukiman bisa menjadi tempat belajar dan tempat tumbuhnya keluarga, itu artinya pembangunan berjalan sampai ke akar,” ujarnya.