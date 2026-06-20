Apresiasi Tema Pesparawi 2026, Gibran Tekankan Rasa Persaudaraan di Tanah Papua

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya perdamaian di tanah Papua. Hal tersebut disampaikan saat membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026.

Dalam acara pembukaan Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, Papua Barat, Sabtu (20/6/2026) malam, Gibran menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meratakan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk di tanah Papua.

"Namun, dalam melakukan pembangunan dibutuhkan situasi yang kondusif dan damai. Oleh sebab itu, saya mengapresiasi tema Pesparawi tahun ini yang mengangkat soal perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua," ujar Gibran.

Secara khusus, dia menyambut baik penggunaan Lapangan Borarsi untuk pesta paduan suara gerejawi tersebut, di mana pada kunjungannya November 2025 lalu masih dalam proses pembangunan.

Untuk itu, Gibran pun meminta masyarakat agar menjaga fasilitas yang sudah diselesaikan dengan baik. Hal itu juga memperlihatkan bahwa pembangunan kini tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa tapi juga dilakukan di wilayah lain.

Dia pun memberi contoh sejumlah pembangunan dan program pengembangan sudah dilakukan seperti rumah sakit, jalan Trans Papua, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, dan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Harapannya ke depan ini dapat menurunkan ketimpangan, memperluas akses serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," katanya.

Diketahui, Gibran melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua Selatan pada 18-21 Juni 2026.