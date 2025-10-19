Close Banner Apps JPNN.com
Apresiasi untuk Ojol, Polres Priok Gelar Layanan Perpanjangan SIM Gratis

Minggu, 19 Oktober 2025 – 13:08 WIB
Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama Satpas SIM Satwil Polres Metro Jakarta Utara dan Telkomsel CSR menggelar layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis bagi pengemudi ojek online (ojol). Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama Satpas SIM Satwil Polres Metro Jakarta Utara dan Telkomsel CSR menggelar layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis bagi pengemudi ojek online (ojol).

Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (17/10), di lobi Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebanyak 24 pengemudi ojol yang tergabung dalam Potmas Ojol Kamtibmas menerima manfaat dari program ini. Layanan gratis ini diberikan sebagai bentuk apresiasi karena peran aktif mereka dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung kepada para pengemudi ojek online yang merupakan garda terdepan dalam layanan transportasi masyarakat. Ini juga sebagai bentuk apresiasi kami kepada mereka yang telah membantu mobilitas warga setiap hari," ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing.

Salah satu perwakilan penerima manfaat, Mansur, mengucapkan terima kasih atas bantuan perpanjangan SIM gratis dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga 17.00 WIB ini merupakan implementasi dari program Kapolda Metro Jaya untuk mendukung mobilitas para pengemudi ojol. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

