Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

April 2026, NOYA PIK Jadi Playground Nightlife 'Paling Panas' di Jakarta

Minggu, 29 Maret 2026 – 14:04 WIB
Wujackers, salah satu penampil yang siap menghebohkan NOYA PIK pada April 2026. Foto: Dok. NOYA

jpnn.com, JAKARTA - Destinasi hiburan malam terbesar di Asia Tenggara, NOYA yang berlokasi di PIK siap menghadirkan kejutan luar biasa pada April 2026 mendatang.

NOYA bakal membuat satu bulan penuh jadi playground untuk para penikmat nightlife, bukan cuma sekadar party, tapi pengalaman yang terasa seperti festival mini tiap pekan.

Bayangkan masuk ke ruangan dengan lampu yang bergerak dinamis, beat yang langsung menghantam sejak langkah pertama, dan crowd yang tanpa aba-aba sudah larut dalam suasana. Itulah vibe yang ditawarkan NOYA dalam perayaan 1st Anniversary.

Tidak hanya itu, line up yang siap ditampilkan juga terdiri dari nama-nama besar, termasuk bintang tamu internasional.

Pada awal bulan, Wujackers siap membuka dengan energi yang intens, jenis set yang bikin penggemar tidak bisa diam.

Lalu berlanjut ke Quintino yang membawa groove khas festival, sebelum akhirnya menuju puncak yang paling ditunggu, Alesso.

Nama yang satu ini hampir selalu identik dengan euforia massal, momen ketika satu lagu bisa bikin seluruh ruangan bernyanyi bareng.

Menariknya lagi, NOYA tidak hanya soal EDM. Ada malam-malam yang menawarkan rasa berbeda. Judika, misalnya, hadir dengan sentuhan yang lebih emosional dan intimate.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   NOYA  PIK  PIK2  NOYA PIK2 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp