Aprilia Perdana Menguji Motor 850cc untuk MotoGP 2027

jpnn.com - Aprilia Racing mulai membuka lembaran baru menuju era MotoGP 2027. Pabrikan asal Noale itu mulai menguji motor prototipe 850cc untuk pertama kalinya di Sirkuit Jerez, Spanyol.

Uji coba berlangsung dalam kondisi lintasan basah. Lorenzo Savadori menjadi sosok yang menjajal langsung motor generasi anyar tersebut.

Tes menandai langkah konkret Aprilia dalam merespons perubahan regulasi besar yang akan mulai berlaku pada 2027.

Sebelum turun ke lintasan, motor lebih dahulu melewati serangkaian pengujian di bangku uji, termasuk pengumpulan data ban yang masih mengandalkan motor RS-GP 1000cc yang saat ini digunakan di MotoGP.

Dari sisi tampilan, arah pengembangan motor baru ini mulai terlihat jelas.

Bagian depan mengalami revisi signifikan dengan profil hidung yang berbeda, sementara sayap depan tampil lebih tegas.

Di sisi lain, elemen aerodinamika di bagian belakang—yang selama ini jadi ciri khas motor MotoGP modern—sudah tidak lagi digunakan.

Perubahan tersebut sejalan dengan regulasi baru yang tak hanya memangkas kapasitas mesin dari 1.000cc menjadi 850cc, tetapi juga membawa sejumlah pembatasan teknis.